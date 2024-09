Un viaggio fantasioso che tocca con leggerezza tematiche sociali profonde Con Antonio Folletto e Maria Pia Calzone

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sottocoperta di Simona Cocozza, scritto dalla regista insieme alla produttrice Samantha Cito, è unchecon. In una Napoli sospesa nell’incanto, l’ingenuo e solitario Fiorenzo () si barcamena fra piccoli lavori che, nonostante i numerosi sforzi, non gli permettono di organizzare una vacanza vera. Così si barrica in casa, fingendo di essere partito per i Caraibi. Ma nel suopoetico fra le mura domestiche, irrompe improvvisamente un’intrusa. Matrona (Pia), una matura ex prostituta che, alla ricerca di una rivalsa personale, tenta quotidianamente di togliere le ragazze dalla strada, con un’idea imprenditoriale originale. Ilfantastico di due anime così diverse, entrambe ai margini della società ed accomunate da una delicatezza inconsueta, si trasformerà in qualcosa di magico.