Un tuono interrompe la diretta di Mattino Cinque | la reazione spaventata della giornalista diventa virale | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Unladi: latasul web laAlessandra Rolla durante ladi, interrotta da unimprovviso. La reporter era in collegamento da Milano dove si trovava per fornire gli ultimi aggiornamenti sul caso del 17enne che ha sterminato la sua famiglia quando si è comprensibilmenteper un. “Abbiamo sentito un” pic.twitter.com/obfpYsDTiy — Il Grande Flagello (@grandeflagello) September 3, 2024 È stata la conduttrice del programma, poi, a spiegare poi quanto accaduto: “Ecco, è stato un, il tempo non è dei migliori. Lo spiego ai telespettatori visto che è stato un rumore forte”.