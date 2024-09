Tsundoku la sete di conoscenza e l’accumulo di libri

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Una nuova tendenza che si sta diffondendo nel nostro paese e nel mondo è senza dubbio lo. Questo termine giapponese indica l’acquisto dicon l’intenzione di leggerli e che poi vengono accumulati senza che essi vengano letti per un certo periodo. Una pratica che nasconde sia lati positivi che negativi., un termine giapponese, fonte quotidiano.netLa parolaè un termine giapponese apparso per la prima volta alla fine dell’800?. Esso deriva dai verbi doku (leggere), tsunde (accumulare) e dalla parola oku che ha il significato di lasciare perdere per un po’. Questo termine infatti indica una tendenza diffusissima, non solo giapponese, di acquistare deiper leggerli che invece poi vengono accumulati e non letti per un certo tempo come già in modo simile facevano gli studiosi nel medioevo.