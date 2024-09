Truffe telefoniche | come riconoscerle e come segnalarle

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Lesono un problema crescente che affligge molti consumatori. Questi raggiri possono variare da semplici tentativi di phishing a complessi schemi fraudolenti. È essenziale conoscere i metodi utilizzati dai truffatori per poterli riconoscere e segnalare tempestivamente. In questo articolo, esploreremo cosa sono leidentificarle e le migliori pratiche per denunciarle alle autorità competenti. Cosa sono leLesono raggiri eseguiti tramite chiamate, in cui i truffatori cercano di ingannare le vittime per ottenere informazioni personali, denaro o accesso a conti bancari.