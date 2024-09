Trofeo Aurora International in arrivo la 28esima edizione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Prato, 4 settembre 2024 - Sta per tornare il, un appuntamento ormai storico che mira all'integrazione fra sport e disagio psichico. Quest'anno a partecipare saranno le delegazioni di Olanda e Spagna. Confermata la delegazione della Sicilia e si aggiungerà un gruppo proveniente dalla Sardegna, oltre alle squadre toscane del Pontedera e dell'. La manifestazione, giunta alla, si svolgerà da martedì 10 a giovedì 12 settembre con tante iniziative, a cominciare dal torneo di calcio a 7 al campo sportivo di Iolo, in programma il 10 settembre alle 9. Alle 15:30, ai giardini della Pietà in via Capponi, è prevista invece la presenza delle delegazioni ad un murales in ricordo del centenario della nascita di Franco Basaglia, del trentennale della fondazione die del 46esimo anniversario della legge 180/78.