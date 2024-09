Strage Paderno parla il nonno di Riccardo | Io non lo abbandono nonostante tutto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “Li ho colpiti non so quante volte. Non mi sono più fermato”. È il racconto agghiacciante del 17enne che ha ucciso la famiglia aDugnano, nel Milanese. Sessantotto coltellate sferrate nel cuore della notte: la maggior parte al fratello dodicenne, con il quale solo poche ore prima aveva giocato alla PlayStation.il dolore immenso per la perdita della figlia e del nipote, ilmaterno ha espresso la volontà di non abbandonare mai il ragazzo. che rappresenta il giovane, ilha confermato che la famiglia vuole rimanere accanto al’inspiegabilità del gesto., dal canto suo, ha ripetutamente manifestato il desiderio di incontrare i nonni, segno di un bisogno profondo di legame con la famiglia rimasta.