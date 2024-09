Strage di Paderno il 17enne ha chiesto dei nonni e di avere libri Al legale ha detto | Ho agito di impulso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) A poche ore dall’interrogatorio di garanzia perché risponda alle domande del giudice per le indagini preliminari, ilaccusato dell’omicidio premeditato di fratello, padre e madre parlando con il suo avvocato ha: “Io non ho riflettuto, perché se avessi riflettuto non lo avrei fatto. Hodi impulsò”. Il, Amedeo Rizza, lo ha incontrato al carcere minorile Beccaria di Milano, dove il giovane si trova da domenica scorsa dopo aver confessato di aver ucciso la famiglia con cui viveva aDugnano (Milano). “Lui – ha ribadito ilai cronisti – è dispiaciuto non per sé, perché sa che dovrà affrontare una situazione carceraria, ma per le vite che non ci sono più, perché adesso lo capisce”. In merito al numero di coltellate, al momento del delitto “non si è reso conto. Sono tante, sì. Anche quello potrebbe rappresentare il fatto che non era in sé.