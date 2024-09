Sotto il vestito niente La moda in Toscana non riemerge | Dobbiamo salvare i posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Firenze, 4 settembre 2024 – Le grandi e piccole aziende dellahanno riaperto dopo la pausa estiva, ma non certo in un clima sereno. Questo scorcio di fine 2024 potrebbe infatti portare a un aggravamento della crisi, dovuta a una serie di concause. I consumi interni al palo, il 30% del calo delle esportazioni di calzature, che prima delle sanzioni andavano in Russia, la Cina – primo cliente della– che sta nazionalizzando la produzione, le tensioni in Medio Oriente che non aiutano le vendite di capi di abbigliamento, la crisi economica che sta vivendo la Germania, importante mercato per i nostri prodotti, e persino il cambiamento climatico, che non incentiva gli acquisti di capi invernali sui quali le aziende fatturano di più.