Smile 2 | il primo trailer anticipa l’arrivo di nuovi orrori

(Di mercoledì 4 settembre 2024)2: ildiSono stati pubblicati un nuovoe un nuovo poster per2 e, se vi è piaciuto, tutti gli indizi fanno pensare che si tratti di un degno successore del film horror. Oltre a suggerire che finalmente scopriremo di più sulla maledizione soprannaturale che ha perseguitato la Rose Cotter di Sosie Bacon nelepisodio, vediamo qui la popstar Skye Riley di Naomi Scott adottare misure drastiche per sfuggirle. Se funziona beh, potrebbe essere una svolta per il franchise. Ilha ottenuto l’80% su Rotten Tomatoes ed è stato ben accolto dai fan dell’horror; le aspettative per questo sequel sono alte e lo spostamento dei riflettori su un personaggio principale che è una celebrità promette di scuotere questa premessa in modo eccitante.