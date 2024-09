Sinner ha guadagnato punti su tutti gli inseguitori nel ranking ATP Vantaggio sul secondo di almeno 2500 punti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Jannikquest’oggi affronterà nei quarti di finale degli US Open 2024 il russo Daniil Medvedev. In palio ci sarà l’accesso alla semifinale del Major di New York e per Jannik sarebbe la prima volta. Sarà una partita molto complicata perché il moscovita è in grande condizione e si è sempre trovato molto bene su questi campi. Lo testimonia il suo storico: 1 vittoria nel 2021, 3 Finali (2019-2021-2023) e 1 semifinale (2020). Tuttavia,ha già la certezza di aver acquisito un margine diimportante per centrare uno dei suoi obiettivi, ovvero rimanere n.1 del mondo alla fine del 2024. L’altoatesino, infatti, hasui rivali diretti nella corsa al primato, tenuto conto delle eliminazioni di Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e di Alexander Zverev.