Roma l’ufficialità cambia tutto | De Rossi spiazza i tifosi

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 4 Settembre 2024 21:01 di Alessia Dopo l’inizio di stagione non brillantissimo, ladi Depotrebbe stravolgeredopo la sosta in seguito all’ultima ufficialità. L’inizio di stagione delladi Denon è stato dei più brillanti: dopo 3 partite, i giallohanno racimolato solo 2 punti ed espresso un gioco qualitativamente inferiore rispetto a quanto mostrato durante la scorsa stagione sotto la guida di De. Dopo i grandi investimenti in zona gol, con gli arrivi di Dovbyk, Soulé e la conferma della permanenza di Paulo Dybala, il reparto apparso più indietro era sicuramente la difesa, ormai orfana del miglior Smalling, volato infatti in Arabia Saudita.