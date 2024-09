Rivoluzione trasloco in Comune | Nuovi uffici già aperti e operativi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Lavori d’estate nel municipio storico e settembre si apre con i traslochi. Primo step, il trasferimento dell’o anagrafe dal primo piano al pianterreno dell’antico edificio. L’inaugurazione deispazi è prevista per domani alle 17: "Una scelta fatta in primis per l’utenza - così il sindaco Angelo Maria Caterina -. La collocazione è migliore in termini di accessibilità. Soprattutto, naturalmente, per la popolazione anziana. Ma abbiamo anche rinnovato arredi e tecnologie, e risanato una parte del palazzo". È stato avviato negli anni scorsi, e procederà nei prossimi mesi, un intervento complessivo di rivisitazione spazi ma anche restyling e restauro, della sede comunale pozzuolese. "Un palazzo bello, antico, rappresentativo - spiega il sindaco - ma che sicuramente, per età, bisognoso di interventi e di una rivisitazione.