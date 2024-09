Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Firenze, 4 settembre 2029 – Dopo il disastroso Europeo,è pronta a ripartire. Il ct Spalletti ha ammesso di aver trascorso “un’estate bruttissima”, ma ora è arrivato il momento di voltare pagina e costruire “un nuovo progetto, una nuova nazionale”. Gli azzurri sono al lavoro a Coverciano per preparare il doppio impegno dicontro Francia e Israele. Sono 23 i convocati dal tecnico: spicca il ritorno di Tonali, che ha scontato la squalifica per scommesse, fuori invece pilastri degli ultimi anni come Jorginho e Cristante. Escluso anche Barella, sottoposto a un intervento chirurgico al naso. Prima chiamata per Brescianini e Okoli. Sandro Tonali (C) durante l'allenamento della Nazionale italiana a Coverciano, 02 settembre