Personale formato con metodo Aba | I Comuni facciano bandi ad hoc

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Perché per le disabilità sensoriali è richiestocon specializzazioni ad hoc e per le disabilità cognitive, come l’autismo, ciò non avviene?". Una domanda semplice, eppure ancora senza risposta, quella posta dall’Apri, Associazione Cimadori per la ricerca italiana su sindrome di Down, autismo e danno cerebrale, presieduta dal professor Carlo Hanau, che ha sollevato già nei mesi scorsi il tema finito nella lettera dell’Angsa al Governo. "La cosa più semplice sarebbe che i, quando fanno gli appalti per gli assistenti all’autonomia ecazione, chiedessero di inserirepreparato – spiega Hanau –. Purtroppo oggi si parla solo di ore, 20, 30, 35, ma se anche fosse dato il massimo connon qualificato il problema non si risolve. Bisogna ribaltare il quadro, guardando alla qualità".