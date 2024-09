Perché il Codacons ce l’ha con Amadeus e il suo nuovo programma?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 4 settembre 2024) È in corso una singolare sfida a distanza trasul prossimo show del conduttore, Chissà chi c’è, che arriverà sul Nove a partire dal 22 settembre. Motivo del contendere, il formata. Secondo l’associazione dei consumatori, infatti, sarebbe identico a quello di I soliti ignoti. E ciò provocherebbe un danno erariale per la Rai, ovvero la tv di Stato. Per questo motivo, Adiconsum chiede alla Corte dei Conti di vigilare. La Corte dei Conti, infatti, è un organo di rilevanza costituzionale che, tra le altre cose, garantisce la corretta gestione della spesa pubblica. Tutto parte da un video, pubblicato qualche giorno fa su Instagram, in cuispiega che tipo di show sarà. E il racconto, in effetti, riporta direttamente a I soliti ignoti, visto che Ama parla di “un gioco divertente che ho condotto per tanti anni.