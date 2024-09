Pallone d’Oro 2024 nessun italiano tra i 30 finalisti | il valore del trofeo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Pronta la lista dei nomi da cui uscirà il. Gli elenchi dei 30 candidati e delle 30 candidate per la vittoria di uno dei più prestigiosi premi individuali del calcio sono stati diramati a beneficio dei 100 giornalisti che voteranno il miglior calciatore e la migliore calciatrice della passata stagione, in vista della 68esima premiazione di Parigi del 28 ottobre. Un’edizione che tra gli uomini segna la fine di un’era, quella della contesa pressoché esclusiva tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, padroni indiscussi delrispettivamente con 5 e 8 vittorie, entrambi fuori dalla corsa dopo 21 anni. La lista dei 30 candidati Dopo l’assenza di Cristiano Ronaldo dailo scorso anno, anche il fuoriclasse argentino non farà parte dell’elenco per la prima volta dal 2003: il2023 rimarrà dunque l’ultimo vinto da Messi nella sua gloriosa carriera.