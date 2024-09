NM Live | il caso Osimhen ha dimostrato che il Napoli non accetta ricatti Conte pensa ad un cambio modulo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 4 settembre 2024) NM– Maurizio de Giovanni, Massimiliano Esposito, Tommaso Mandato, Raffaele Mignano, Francesco Montervino, Salvatore Caiazza, ed Antonio Petrazzuolo hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro pareri riportati da TerzoTempo.Com: NM– de Giovanni: “Il rinnovo di Kvaratskhelia è una priorità per il, Elmas? Dal punto di vista affettivo sarebbe bello un ritorno” MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: “Bilancio? Noi tifosi dobbiamore alla squadra che va in campo.è concreto e ha detto fin dal primo momento che la presenza di alcuni calciatori fuori rosa potevano essere d’impedimento per la crescita della squadra.