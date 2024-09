Morteza Mehrzadselakjani l’atleta iraniano di sitting volley che dorme sul pavimento del Villaggio olimpico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il secondo uomo più alto del mondo gioca aalle Paralimpiadi di Parigi. I suoi 246 centimetri hanno messo in seria difficoltà l’organizzazione per potergli costruire un letto ad hoc per lui. Così,è costretto a dormire suldel. Il 36enne, però, non ha accennato ad alcuna polemica: a Parigi cerca la tripletta d’oro olimpica, dopo Rio e Tokyo. La conferma arriva dal suo allenatore Hadi Rezaeigarkani: “A Tokyo c’era, ma sfortunatamente qui a Parigi no. Si sdraierà sul. Ma alla fine lui ha un obiettivo più importante nella sua mente: pensa solo a diventare di nuovo campione”. VIDEO:Mehrzad, the ‘giant’ lynchpin of Iran’sball team. At an imposing 2.46 metres (8 ft 0.