Maltempo bollettino arancione in Toscana

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Giovedì 5 settembre, la Sala Operativa della Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di codiceper pioggia e temporali intensi in. L’allerta, che entrerà in vigore dalle 6 del mattino fino alle 18, riguarderà principalmente la costa centro-settentrionale, le aree interne adiacenti e l’Arcipelago. Durante questa fascia oraria, sono previsti forti venti, grandinate e potenziali effetti idrogeologici-idraulici, che potrebbero manifestarsi in modo improvviso e rapido. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche interesserà tutta laa causa dell’arrivo di aria più fresca in quota. Già dal pomeriggio di oggi, mercoledì 4 settembre, è attesa la possibilità di temporali e precipitazioni.