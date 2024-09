Malori anomali al 118 di Bologna | Tacconi addolcì il farmaco per non creare sospetti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – Nel flacone senza etichetta sequestrato, rinvenuto nella disponibilità di Claudioc’era dolorazepam, diluito con acqua e saccarina. È quanto emerge dagli esiti della perizia tossicologica affidata dalla pm Francesca Rago alla dottoressa Elia Del Borrello, nell’inchiesta che vede il quarantaquattrenne ex coordinatore infermieristico della centrale operativa 118 indagato per gliaccusati da alcuni colleghi tra marzo 2020 e novembre 2023. “La quantità elevata di saccarina rilevata nel flacone ignoto – si legge nella perizia –, decisamente superiore a quella nei flaconi in commercio (), è spiegabile solo con un’aggiunta volontaria per coprire eventuali sapori sgradevoli e rendere più accettabile l’eventuale somministrazione dolosa senza inre la vittima”.