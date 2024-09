LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | tra poco il momento di Marco Cicchetti nel salto in lungo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.14 Ancora un quarto d’ora all’inizio della finale delinclasse T64, gara in cui vedremo in azione. 20.12 Il serbo Zeljko Dimitrijevic si infila in seconda posizione nella classifica del lancio della clavetta con il riscontro di 34.18. 20.10 Medaglia d’oro per la britannica Samantha Kinghorn che si aggiudica la vittoria con il record paralimpico (15.64), argento per la svizzera Debrunner (15.77), bronzo per la cinese Gao (16.16). 20.06 Tutto pronto per la finale dei 100 metri femminili classe T53, ecco la lista di partenza. 2 2117 GAO Fang CHN 6 MAR 1988 T53 16.11 16.91 3 2580 STEIN Chelsea USA 19 MAR 2003 T53 18.27 18.27 4 2143 ZHOU Hongzhuan CHN 12 DEC 1988 T53 16.45 16.88 5 2490 DEBRUNNER Catherine SUI 11 APR 1995 T53 15.25 15.29 6 2524 DOGANGUN Hamide TUR 25 DEC 1993 T53 16.47 16.