L’appello di un padre con tre figli | La mia casa inagibile per il terremoto ora mi tolgono stanza e pasti

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ancona, 4 settembre 2024 – La suaè terremotata e il Comune ora lo manderà via dalla struttura che gli ha dato accoglienza eperché sarebbero finiti i fondi che la Regione ha messo a disposizione per il sisma. Così undi tre, una disabile che ha meno di dieci anni, non sa come fare per risolvere una situazione che non sembra avere scappatoie. “Se ho ancora un tetto è grazie al direttore della Zaffiro che non mi ha messo alla porta perché avrei dovuto lasciare la, che mi era stata messa disposizione, già a giugno – racconta Danilo, 50 anni, di cui omettiamo il cognome per tutelare laa minorenne – dopo che il Comune mi ha comunicato che non potevano più darmi ospitalità”.