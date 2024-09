La fine delle vacanze e il ritorno alla quotidianità e alla propria routine può portare a provare stress e ansia Come gestirle?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tornare dallee tuffarsi nella, ritrovando la, non è semplice per tutti. Molte persone provano. Il periodo di spensieratezza e relax è finito e bisogna riprendere la. Questa sensazione di malessere rischia di vanificare tutti i beneficiferie.evitarlo? Ecco 10 suggerimenti. 1. Fare una passeggiata nel verde ha effetti benefici sul sistema nervoso Leggi anche ›da rientro:gestire lae ritrovare la2. Accogliere le emozioni, anche quelle apparentemente negativela tristezza 3. Ricordare a sé stessi che non bisogna fare tutto e subito 4. Tenere bene a mente che il proprio valore non dipende soltanto dproduttività 5.