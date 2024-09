Il receptionist dell’hotel si intrufola nella stanza di una mamma annusa la sua biancheria intima e poi gliela ruba | Mi sono sentita violata sono sotto choc

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Immaginatevi hoche deve aver provato questa signora quando ha visto le immagini delle telecamere di sicurezza che immortalavano uno deidove alloggiava entrare di nascostosua, frugare nell’armadio e mettersi adre la sua, scappando poi con il “bottino”. E’ quanto ha denunciato al New York Post Rara Armstrong, 39enne modella e creatrice di contenuti su Onlyfans: la donna in viaggio con il figlio di 11 anni, aveva prenotato una settimana di relax all’Hotel Ambassador Playa II di Benidorm, in Spagna, tramite il sito LoveHolidays, ma quello che doveva essere un momento di riposo si è presto trasformato in una situazione agghiacciante.