Highlights diciassettesima tappa Vuelta 2024 | la volata vincente di Groves VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ilcon glidelladellaa Espana, la 141.5 km da Arnuero a Santander. Terzo successo in questaper Kaden, che non ha paura della pioggia e sfreccia sul traguardo finale della frazione odierna, riuscendo a conquistare un’altra vittoria – la diciottesima in stagione per l’Alpecin. Non cambia nulla nella generale, con O’Connor che resta in rosso un’altra notte. Di seguito le classifiche aggiornate. CLASSIFICHE AGGIORNATE ORDINE DI ARRIVO: CALENDARIO COMPLETO STARTLIST E FAVORITI MONTEPREMI E PRIZE MONEY DELLA CORSA: ladi) SportFace.