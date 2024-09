Ha minacciato con un coltello il dipendente di un hotel | arrestato l’ex marito di Shannen Doherty

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Non c’è pace permorta lo scorso 14 luglio a causa di un cancro. Il nome dell’attrice è balzato nuovamente sulle cronache a causa del suo ex, Ashley Hamilton, che è statoa Beverly Hills, dopo avercon unildi un. A riferirlo è il sito Tmz che ha anche spiegato la dinamica di quanto accaduto. L’uomo si trovava in albergo quando “si è messo in una posizione di combattimento, dopo essere stato svegliato mentre dormiva sul divano della hall“. Unaveva tentato di svegliare Hamilton per evitare che rimanesse lì, ma dopo averlo respintodellagli ha pure puntato unaddosso. Così ilha chiamato la polizia e lo ha denunciato. Dopo essere statoHamilton è stato rilasciato su cauzione.