GUIDA TV 4 SETTEMBRE 2024 | SIMON COLEMAN IO E LULÚ PARALIMPIADI RADIO ZETA HITS

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:25 23:151°Tv I 10+2 Comandamenti Film Rubrica Rai2 21:00 23:00 Atletica SportAbilia Sport Rubrica Rai3 21:20 22:45 NewsRoom Tg3 Linea Notte Talk Show Notiziario Rete 4 21:30 00:25 Planet Earth III: Le Meraviglie della Natura 1°Tv No Escape: Colpo di Stato Doc. Film Canale 5 21:40 23:45 Io e Lulù 1°Tv Tg5 Film Notiziario Italia 1 21:30 00:00 FBI: Most Wanted 1°Tv Il Risolutore: A Man Apart Serie Tv Film La7 21:15 00:15 D-Day: I Nastri Ritrovati Lo Sbarco in Normandia Doc. Doc. Tv8 21:00 00:15FutureLive American Pie 6: Beta House Musica Film Nove 21:35 00:05 Il Primo Cavaliere L’Ultima Legione Film Film SUPERTOTOSHARE “MÀXIMA” Su Rai1 ieri è terminato “Màxima”.