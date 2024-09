Germania avanzata sovranista? La sinistra italiana è sotto-choc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tanto a Bruxelles quanto nei salotti del progressismo nostrano, sono sempre così bravi ad interpretare il sentimento del popolo che se ne rendono conto solo dopo essere stati riempiti di sberle. Metaforicamente parlando ma nemmeno troppo, giacché tanti di loro avrebbero preferito la fustigazione personale alla batosta elettorale di ieri l'altro in. Il melodramma s'è consumato ieri sulla stampa, con titoloni disperati per l'di Afd a valanga. Repubblica titola a quattro colonne “l'onda neonazi” mentre il Corriere della Sera parla di “shock”, sebbene non solo i sondaggi ma pure le ultime consultazioni elettorali avessero ampiamente previsto il 30% e oltre ottenuto dalla destra radicale nei Lander di Turingia e Sassonia.