Federica Corsini ecco chi è la moglie del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Classe 1969,è ladel. Laureata in Architettura e giornalista professionista, entra in Rai nel 1997.qualche curiosità sulladel, chi è ladelLaureata in Architettura presso La Sapienza,è originaria di Nettuno, vicino Roma, ed è una giornalista professionista dal 2006 iscritta all’Ordine RegionaleCampania. Nel 1997 entra in Rai e, il suo approdo nella tv di Stato, inizia con la conduzione di una trasmissione musicale. Collabora con volti notiRai fra cui Massimo Giletti e Serena Dandini fino alla conduzione del Tgr Basilicata dal 2013, per poi diventare nel 2017 vice capo direttore in Rai Parlamento.