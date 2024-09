Esplosione a Forcella deceduto anche il 43enne in terapia intensiva

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’questa mattinal’uomo di 43 anni del Bangladesh ricoverato al Cardarelli inGrandi Ustionati per le ustioni riportate sull’85 per cento del corpo in seguito all’di sabato scorso a. Ne dà notizia la stessa Tigu. Si tratta del secondo decesso dopo quello della persona di 41 anni coinvolta nel medesimo crollo in pieno centro a Napoli e constatato in rianimazione Dea (Dipartimento per l’emergenza e accettazione) del Pronto soccorso del Cardarelli. Restano gravile condizioni dell’ultimo uomo ricoverato inGrandi Ustionati, classe 1964, che presenta ustioni sul 65 per cento del corpo ed è al momento intubato e sedato. L'articoloilinproviene da Anteprima24.it.