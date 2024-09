Educazione civica un mezzo per diffondere tra i giovani la cultura del rispetto e i valori della solidarietà Interviene il Garante per l’Infanzia e Adolescenza

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Con l'avvio dell'anno scolastico 2024/2025, Carla Garlatti, Autoritàper l'infanzia e l', ha rivolto un messaggio agli studenti, esprimendo l'augurio che la scuola non sia solo un luogo di apprendimento, ma anche un ambiente in cui si instaurano relazioni positive. Garlatti auspica che gli studenti possano vivere la scuola come un luogo accogliente, in cui si costruiscono rapporti significativi e si cresce non solo dal punto di vista educativo, ma anche personale.