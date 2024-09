Dramma in città bambino 10 anni uccide ex sindaco e la figlia | il motivo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Undi 10ha ucciso l’exe la. Il piccolo, che è stato arrestato, non ha un legame con le due vittime. I dettagli Quando sono arrivati nell’appartamento gli inquirenti si sono trovati davanti ad una scena terribile: l’exe laormai senza vita con diverse ferite di arma da fuoco. Immediate le indagini e la brutale scoperta su chi ha sparato: si tratta di undi soli 10. Undi 10è stato arrestato per omicidio (Ansa) – cityrumors.itSecondo le prime informazioni, il piccolo, che non aveva nessun legame con la vittima, ha preso la pistola e sparato diversi colpi. Per i due non c’è stato niente da fare. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. È stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica di quanto successo e capire il movente dell’accaduto.