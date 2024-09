Direttore tecnico Olbia | Cristian Totti pesava 88 kg tende a ingrassare come suo padre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) In risposta a una domanda sulla forma fisica di, figlio della leggenda della Roma Francesco, ildell’, Ninni Corda, ha parlato a Sportitalia senza usare mezzi termini: “di più di quello che pesa adesso e sicuramente si sta rimettendo a posto. Non so esattamente se90, forse 88 chili. Ha avuto dei problemi fisici, poi di costituzione è uno cheaddel resto accadeva al. E’ un ragazzino di 19 anni che ha qualche chilo in più e che ha la colpa di essere il figlio di Francescoe Ilary Blasi, che viene trattato a pesci in faccia e insultato. Lui pensa solo al calcio, può togliersi grandi soddisfazioni”.: “88 kg,suo” SportFace.