Ben Gvir | fermerò il negoziato con Hamas

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 10.05 Il ministro della Sicurezza nazionale ed esponente dell'estrema destra Benlavora per fermare i negoziati con. Lo scrive lui stesso sui social. "Un Paese in cui uccidono sei ostaggi a sangue freddo non conduce negoziati con gli assassini,ma interrompe i colloqui, il trasferimento di carburante ed elettricità,li schiaccia fino a farli crollare. Continuare i colloqui li spinge a creare sempre più terrore,anche in Giudea e Samaria", scrive Benutilizzando i nomi biblici della Cisgiordania