Alla Sant' Anna la conferenza sulla proprietà intellettuale e futuro dell’economia dei dati

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Pisa, 4 settembre 2024 - “Lae ildei” è il tema al centro della 19esimaannuale della EPIP (European Policy for Intellectual Property) Association, organizzata dScuola Superiore, in collaborazione con l'Università di Pisa, in programma tra mercoledì 11 e venerdì 13 settembre, in varie sedi delle due istituzioni. Nel Comitato Organizzatore figurano Caterina Sganga (chair di EPIP 2024, Istituto Dirpolis Diritto, Politica, Sviluppo - Scuola, managing board del Dipartimento di Eccellenza L'EMbeDS Data Science in the disciplines of Economics, Management and Law), AriMartinelli e Alessandro Nuvolari (Istituto di Economia, Scuola), Alberto Di Minin (Istituto di Management, Scuola) e Ilaria Kutufà (Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa).