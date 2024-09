Accordo per una nuova viabilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) In questi giorni negli uffici comunali di piazza Dante è stato sottoscritto tra il Comune di Fossombrone e la Provincia di Pesaro e Urbino un preliminaredi programma per un progetto che modificherà lacittadina nei pressi dellasede in cui si trasferirà il supermercato Conad. Più esattamente si tratterà della "riqualificazione funzionale" della strada comunale della Conserva nel punto in cui si incrocia con la provinciale, ovvero la Flaminia. L’area (che tra l’altro conserva una necropoli romana, già scavata e documentata) è quella contigua al campo sportivo comunale. Secondo il vice sindaco Michele Chiarabilli si tratta di una "data storica, dato che si attiva finalmente un iter amministrativo fondamentale per la riqualificazione di un’area che attende di essere sistemata da oltre dieci anni".