Us Open ai quarti di finale sarà ancora Sinner contro Medvedev | tredicesimo incontro tra i due dopo Wimbledon

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Per la tredicesima volta nella storiaJannikDaniil. Nel match valido per ididegli Us, i due si incontreranno l’ultima voltala sfida a, durante la quale il tennista altoatesino è uscito sconfittocinque set e con qualche capogiro che lo avevano costretto a chiedere l’intervento del medico e del fisioterapista. Ora, a distanza di due mesi, la rivincita in America.: il resoconto7-5 è il record complessivo delle sfide tra: il tennista russo comanda con due vittorie in più. Tre di queste sono state giocate quest’anno. Il tennista azzurro ha vinto ladell’Australian, mentresi è imposto neidi. L’altro (e per ora ultimo) incrocio stagionale è stato nella semidel Masters 1000 di Miami, vinta in maniera netta dall’altoatesino.