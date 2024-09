Strage Paderno Dugnano il ‘malessere’ del 17enne e gli omicidi | cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 3 settembre 2024) (Adnkronos) – Ladi, con 3, è stata compiuta da un ragazzo di 17 anni descritto come “normale e tranquillo” da amici e conoscenti. Un giovane apparso “lucido” agi inquirenti, a cui ha spiegato le azioni premeditate e compiute nella notte tra sabato e domenica. “ll pensiero di uccidere lo aveva da qualche giorno”, ha detto la procuratrice del tribunale per i minorenni di Milano, Sabrina di Taranto. Il giovane ha confessato tra le lacrime di aver ucciso il fratellino di 12 anni e i genitori, mamma Daniele e papà Fabio. Per oltre un’ora e mezza ieri ha raccontato agli inquirenti e ai magistrati come ha compiuto unapremeditata poche ore dopo aver festeggiato nella villetta di famiglia il compleanno del padre. Con un “grosso coltello da cucina” avrebbe colpito prima il fratello che dormiva nella sua stessa stanza.