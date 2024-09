SpaceX riprende i lanci e si prepara alla prima passeggiata spaziale privata

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) Dopo una temporanea sospensione imposta dFederal aviation administration (Faa),ha ripreso le operazioni dio del razzo Falcon 9. Nella mattina del 31 agosto, il Falcon 9 è tornato in attività con duequasi consecutivi che hanno posizionato un totale di 42 satelliti Starlink in orbita terrestre bassa. Il primo razzo è statoato alle 3:43 del mattino dal complesso dio 40 della Cape Canaveral Space Force Station. Il secondoo è avvenuto appena 65 minuti dopo, alle 4:48, dVandenberg Space Force Base in California. Questo breve intervallo tra irappresenta un record pere dimostra la capacità dell’azienda di effettuare missioni multiple in un lasso di tempo estremamente ridotto.