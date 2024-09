Schlein il governo vuole fare cassa sui pensionati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) "Le parole sono sempre parole, poi nei fatti sappiamo che ilintervenire tagliando le pensioni e sappiamo chesui". Lo ha detto detto la segretaria del Pd, Elly, che questa mattina ha partecipato al presidio davanti ai cancelli dello stabilimento di Industria Italiana Autobus a Bologna, rispondendo a chi le chiedeva che cosa non andasse nell'intento delMeloni di tagliare i bonus e tutelare le pensioni minime. "Noi vigileremo affinché" il taglio delle pensioni, dice "non accada e li fermeremo, perché vorrebbero intervenire in un modo che magari si vede meno, quello ad esempio di salvare l'indicizzazione all'inflazione. Segnalo che l'aumento dei prezzi si è fatto sentire per il 17%, questo vuol dire che dopo due anni diMeloni gli italiani fanno più fatica di prima ala spesa.