Sangiuliano | Boccia? Vero la volevo come consulente Ma non aveva accesso a carte segrete Lei lo smentisce

(Di martedì 3 settembre 2024) Non si spegne il caso relativo alla presunta nomina dial dicastero della Cultura della influencer Maria Rosaria. Il ministroha cambiato versione diverse volte, ma dopo diverse sollecitazioni alla fine ha ammesso: ", la". Questo mette di nuovo in discussione la sua posizione di ministro e addirittura - in base a quanto risulta a Il Corriere della Sera - comincia già a circolare il nome del suo possibile sostituto, si tratta di Alessandro Giuli, attuale presidente della Fondazione Maxxi. Il tempo che Maria Rosariapubblichi sui social documenti relativi all’organizzazione del G7 dedicato alla Cultura e il destino del ministro Gennarotorna in bilico.