Perché Elle Macpherson ha rifiutato la chemio dopo la diagnosi segreta di tumore

(Di martedì 3 settembre 2024) La modellaha rivelato di averdi sottoporsi a unaterapia e ad una mastectomia quando le è stato diagnosticato unal seno, nel 2017,ha preferito affidarsi alle terapie olistiche invece che alla medicina tradizionale, ritenendo quest’ultima troppo invasiva.ha dichiarato che il suoè attualmente in remissione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@, che quest’anno ha compiuto 60 anni, a breve pubblicherà la sua autobiografia: Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself , ha spiegato che nel 2017 le è stato diagnosticato un carcinoma intraduttale al seno di tipo HER2 e in un’intervista ad Australian Woman Weekly ha spiegato come ha affrontato la malattia, che fino ad ora ha tenuto