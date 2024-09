Parma | morto Umar Sufiyan il ciclista investito in via Mantova Stava consegnando giornali per lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – Non ce l’ha fatta, l’uomo di 35 anninelle prime ore di sabato mentrecon la sua bicicletta.attraversando viaquando è stato travolto in pieno da un automobilista, che non si è fermato a prestare soccorso. Si è presentato qualche ora dopo in Questura per costituirsi. Le condizioni di, di cittadinanza pakistana, sono parse da subito critiche. Secondo quanto riportato daToday, il 118 ha avviato le operazioni di rianimazione sul posto dell’incidente, per poi portarlo all’ospedale Maggiore. Ma le cure sono state inutili: ieri il decesso.