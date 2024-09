Napoli il ‘passionale’ Conte E Kvara e Lukaku…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) Antonioe il: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “ha abbracciato Lukaku come un bambino abbraccia a Natale il suo giocattolo preferito. Serviva cambiare tanto perché il debutto di Verona aveva dimostrato che non aveva più senso fotocopiare ildello scudetto. McTominay e Gilmour aiuteranno a guarire la vulnerabilità nelle transizioni. Se c’è un allenatore che sa valorizzare l’allenamento, è. L’esenzione forzata dalle coppe, che spremerà la concorrenza, è un bonus notevole”. EDi seguito altre righe tratte dalla Gazzetta dello Sport e relative a Khvichatskhelia. “Con Osimhen al Galatasaray, il ds Manna nelle prossime settimane si concentrerà su un altro obiettivo: il rinnovo di contratto ditskhelia in scadenza nel 2027.