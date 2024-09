Nadal | Conosco Sinner e non credo che volesse doparsi La giustizia è giustizia anche quando non ci piace

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2024) Rafa, ospite del programma El Hormiguero su Antena 3, ha difeso Jannikin merito al caso di doping che lo ha coinvolto prima degli Us Open. Durante l’intervista ha appunto preso le difese dell’italiano: «Ho un pregio o un difetto e cioè chenella buona fede delle persone.e nonche. Lae nonche debbarci solosi risolve nel modo in cui vogliamo.negli organi che devono prendere decisioni e prenderle in base a ciò che ritengono giusto. Confido che se non lo hanno sanzionato ulteriormente, è perché lo hanno già fatto coloro che hanno il dovere di giudicare questi casi. È chiaro che quello che c’era non era punibile, l’opinione di tutti è rispettabile e la mia è questa».