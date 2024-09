Mi hai rotto le scatole Tu si que vales Maria De Filippi e Sabrina Ferilli | siparietto in studio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Per vedere la nuova stagione di Tu si quebisognerà aspettare ancora un po’. In questi giorni, tuttavia, si stanno tenendo le registrazioni. Daglis Elios arriva una notizia suDe. Anche in questa stagione il cast è stato confermato, il trio di conduttori sarà composto da Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara. Mentre la giuria da Gerry Scotti, Rudy Zerbi eDe. >> “Cosa mi ha chiesto papà prima di morire”. Strage familiare di Paderno, la confessione sconvolgente di Riccardo: “Mamma e Lorenzo erano già a terra” Dalla precedente edizione è uscito di scena Teo Mammucari, il quale è stato sostituito da Luciana Littizzetto. Proprio la decisione di puntare ancora su Littizzetto aveva fatto saltare i fan dalla sedia. “Si continua a puntare su qualcuno che evidentemente non c’entra”.