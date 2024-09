Martedì soleggiato in Bergamasca | da domani in arrivo instabilità e maltempo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 3 settembre 2024) Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il meteo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Tempo stabile e ancora abbastanza caldo quest’oggi sulla nostra regione per la temporanea rimonta dell’alta pressione in quota.in graduale aumento per infiltrazioni di aria più umida dalla Francia, che precedono la parte più attiva della perturbazione ingiovedì.3 settembre 2024 Tempo previsto: cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ovunque, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi con isolati rovesci. Tra sera e notte nuvolosità in aumento da ovest con locali rovesci possibili anche in pianura. Temperature: minime in lieve calo (17/20°C), massime in lieve aumento (29/32°C). Venti: in pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da sud.