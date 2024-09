Manuel Bortuzzo vince la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024 | la reazione degli ex Vipponi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 3 settembre 2024) In questi giorni si stanno svolgendo alee tra gli atleti pronti a gareggiare nella speranza di arricchire il medagliere dell’Italia c’è anche il nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 6. Ieri sera, il nuotatore ha disputato nella finale 100m rana e dopo un’ottima performance,è riuscito a conquistare il terzo posto, portando a casa ladie salendo sul podio. Subito dopo aver concluso la gara,si è lasciato andare ad alcuni commenti a caldo, svelando le sue emozioni: Non so che dire, è bellissimo. L’ultima vasca pensavo a quanta fatica ho fatto per arrivare qui. Voglio godermi questo momento. Questaper me è come un Oro, era già tanto per me essere qua. E ancora: Emozioni indescrivibili, ci speravo.