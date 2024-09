Lo chef Roberto Di Pinto lascia L' Orangerie La cucina sarà guidata da un suo allievo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 3 settembre 2024)Dil’Alta Langa. Lonapoletano che da qualche anno sta conducendo un interessante lavoro da Sine, a Milano, hato la consulenza del ristorante del Relais Le Due Matote a Bossolasco, in provincia di Cuneo. Il ristorante cambia anche il nome: non più L’by Di, ma semplicemente L’. Nulla di traumatico: semplicemente il 1° settembre è scaduto il contratto che legava Dialla proprietà della struttura, e le due parti hanno deciso di non rinnovarlo. E laè passata nelle mani dell’executiveche proprio Diaveva portato per seguire quotidianamente il lavoro all’, quel Luca La Peccerella che aveva a lungo lavorato in brigata con Di, da Sine e anche, in precedenza, al Bulgari di Milano.