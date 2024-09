La Vuelle si riappropria della sua arena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Oggi lariprende possessosuacon il primo allenamento alla palestra nordVitrifrigo: "Un bel momento - sottolinea Luca Pentucci, assistente di Sacripanti - perché è importante che i giocatori, specialmente gli americani che non ci erano ancora entrati, siano consapevoli dello spazio che li vedrà protagonisti e anche dello spogliatoio, luogo cruciale". Comincia la terza settimana di lavoro, secondo alcuni addetti la più importante nella preparazione estiva di una squadra: concorda? "Premesso che ogni giorno di lavoro è importante in una stagione, forse perché i carichi di lavoro ora si fanno sentire e quest’energia va trasformata in pallacanestro, quindi il capo-allenatore chiede molto sotto il profilocorsa e dell’intensità ".